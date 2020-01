Schanghai und Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -- Die 12. globale Lizenzpartnerschaft für WuXiBody seitEinführung der Plattform im August 2018 untermauert dieLeistungsfähigkeit und vielseitigen Anwendungen von WuXiBody inverschiedenen therapeutischen Bereichen WuXi Biologics ("WuXi Bio") (2269.HK), ein führendes globales Unternehmen mit einer Open-Access-Technologieplattform, die End-to-End-Lösungen für Forschung, Entwicklung und Herstellung von Biologika anbietet, und Almirall, ein führendes globales Pharmaunternehmen mit Schwerpunkt auf Hautgesundheit, gaben heute die Unterzeichnung einer Vereinbarung zur strategischen Zusammenarbeit bekannt. Dies ermöglicht Almirall, die proprietäre WuXiBody-Plattform zur Entwicklung von bispezifischen Antikörpern für Hauterkrankungen zu nutzen.Laut Vereinbarung erhält Almirall Zugang zur proprietären Antikörperplattform von WuXi Biologics, einschließlich WuXiBody, einer vielseitigen bispezifischen Plattform mit flexibler Valenz für entsprechende biologische Ziele, um mehrere neue bispezifische Antikörper zu erforschen. WuXi Biologics erhält eine Vorabzahlung und Zahlungen bei erreichten Entwicklungsstufen sowie regulatorischen und kommerziellen Zielen für jeden mit dieser Plattform entwickelten bispezifischen Antikörper. Darüber hinaus haben sie Anspruch auf Tantiemen auf Basis der von diesen Projekten erzielten globalen Umsätze.Bhushan Hardas (MD/MBA), wissenschaftlicher Geschäftsführer von Almirall, erläuterte: "Diese Vereinbarung ist ein großer Schritt in Richtung unseres Ziels, in der medizinischen Dermatologie eine führende Rolle einzunehmen. Mit dem Know-how von WuXi Biologics in Biotechnologien und dem Fachwissen von Almirall in Dermatologie werden wir in der Lage sein, bispezifische Antikörper für wirksame Therapien der nächsten Generation zu entwickeln, um Patienten zu helfen, die unter dermatologischen Erkrankungen leiden."Dr. Chris Chen, Geschäftsführer von WuXi Biologics, äußerte: "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Almirall. Dies ist die 12. globale Partnerschaft seit Einführung dieser spannenden Plattform im August 2018. Es ist ein weiterer Schritt, der die Leistungsfähigkeit und vielseitigen Anwendungen von WuXiBody in verschiedenen therapeutischen Bereichen unter Beweis stellt, unsere führende Position in Biotechnologien der nächsten Generation untermauert und unsere Beiträge würdigt, globalen Partnern die Entwicklung von weiteren neuen Behandlungen für Patienten weltweit zu ermöglichen. Das Engagement von WuXi Biologics gilt der Entwicklung von weltweit führenden Technologien, um biotechnologische Forschung, Entwicklung und Herstellung zu beschleunigen und zu transformieren."Informationen zu WuXiBodyWuXiBody ist eine proprietäre von WuXi Biologics entwickelte Plattform für bispezifische Antikörper. Sie kann die CMC-Barrieren der Entwicklung bispezifischer Antikörper dank hohem Expressionsertrag, hoher Stabilität, guter Löslichkeit und einfacher Reinigung zur Homogenität effektiv durchbrechen. So werden der Prozess um 6-18 Monate beschleunigt und die Herstellungskosten signifikant gesenkt, was bei vielen anderen aktuellen bispezifischen Plattformen immer noch eine Einschränkung darstellt.Die WuXiBody-Plattform ermöglicht die Zusammenstellung nahezu beliebiger mAb-Sequenzpaare zu bispezifischen Konstrukten. Diese haben voraussichtlich ein geringes Immunogenitätsrisiko und eine längere In-vivo-Halbwertszeit. Die WuXiBody-Plattform verfügt auch über eine einzigartige strukturelle Flexibilität, die es einfach macht, verschiedene Formate mit unterschiedlichen Valenzkombinationen (1+1, 1+2, 2+2) zu erstellen, um die Anforderungen verschiedener biologischer Ziele zu erfüllen.Informationen zu AlmirallAlmirall ist ein führendes, global tätiges Pharmaunternehmen mit Schwerpunkt auf Hautgesundheit, das Partnerschaften mit Experten im Gesundheitswesen eingeht und mithilfe angewandter Wissenschaft medizinische Lösungen für Patienten und zukünftige Generationen anbietet und entwickelt. Ihr Schwerpunkt liegt dabei auf der Bekämpfung von Erkrankungen im Bereich Hautgesundheit mit dem Ziel, dass sich Patienten besser fühlen. Wir unterstützen medizinische Fachkräfte an gegebener Stelle mit unseren innovativen Lösungen bei kontinuierlichen Verbesserungen.Das Unternehmen mit Geschäftssitz in Barcelona wurde vor fast 75 Jahren gegründet. Es ist an der spanischen Börse notiert (Ticker: ALM). Almirall ist dank des Engagements für seine Hauptaktionäre und der Entscheidung, zum Verständnis von Herausforderungen anderer beizutragen und ausgehend von der Wissenschaft konkrete Lösungen zu bieten, eine wichtige Wertschöpfungsquelle für die Gesellschaft geworden. Die Gesamterlöse 2018 betrugen 811 Millionen Euro. Almirall hat über 1.800 Mitarbeiter in der Forschung. Weitere Informationen finden Sie unter www.almirall.es (http://www.almirall.es/).Informationen zu WuXi BiologicsWuXi Biologics (Börsenkürzel: 2269.HK), ein an der Hongkonger Börse notiertes Unternehmen, ist eine weltweit einzige Open-Access-Technologieplattform für Biologika, die End-to-End-Lösungen bietet, mit denen Organisationen Biologika vom Konzept bis zur kommerziellen Fertigung erforschen, entwickeln und herstellen können. Unsere Unternehmensgeschichte und unsere Erfolge belegen unser Engagement für ein wirkliches ONE-Stop-Serviceangebot und ein Leistungsversprechen für unsere globalen Kunden. Bis zum 30. Juni 2019 gab es insgesamt 224 integrierte Projekte, darunter 106 Projekte in der präklinischen Entwicklungsphase, 102 Projekte in der frühen Phase (Phase I und II) der klinischen Entwicklung, 15 Projekte in der Spätphase (Phase III) der Entwicklung und 1 Projekt in der kommerziellen Fertigung. Mit einer bis 2022 erwarteten geschätzten Gesamtkapazität der biopharmazeutischen Produktion von über 280.000 Litern in China, Irland, Singapur und den USA werden wir unseren Bioproduktionspartnern ein robustes und erstklassiges globales Supply-Chain-Netzwerk bieten. 