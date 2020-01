Der häufig totgesagte US-Konzern Tesla hat in den vergangenen Monaten eine beeindruckende Auferstehungsgeschichte hingelegt und den Reigen der etablierten Automobilkonzerne kräftig aufgemischt. Aber Tesla ist deutlich mehr als ein Autobauer.? Teslas Börsenwert übertrumpft den von GM und Ford zusammen? Konzern ist allerdings kein reiner Autobauer? Börsenwert vs. UnternehmenswertNachdem die Tesla-Aktie direkt zum Jahresstart neue Rekordmarken erreicht hatte, war es in der zweiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...