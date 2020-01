MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Tesla-Ansiedlung/Brandenburg:



"Ein gut 450 Fußballfelder großes Stück von Brandenburg soll Tesla-Fabrik werden. Das ist heute ein großes Wagnis. Denn auch, wenn die Produktion halbwegs pünktlich startet: Niemand kann sagen, ob in zehn Jahren dort noch Autos vom Band laufen. Die Ansiedlung eines Automobilwerks war vor einigen Jahrzehnten noch der Garant für andauernden Wohlstand einer Region. Heute ist so viel Geld unterwegs, dass Elon Musk ein Riesenreich aus Schulden bauen kann. Niemand weiß, wie haltbar es ist. Und heute sind Techniktrends und die staatlich subventionierten Märkte für Automobile so volatil, dass Prognosen schwerfallen. Im Rekordjahr 2019 sind rund 28 000 E-Autos verkauft worden. In Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien zusammen. Tesla will bis zu 500 000 Fahrzeuge pro Jahr in Brandenburg bauen. Mehr, als das Unternehmen heute insgesamt verkauft. Das klingt nach zu großen Erwartungen. Aber Brandenburg muss es wagen."/yyzz/DP/he