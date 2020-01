Die Salient Systems Corporation, ein führender Anbieter von Lösungen für das Videoüberwachungsmanagement in Unternehmen, gibt bekannt, dass Sanjit Bardhan zum Director für den Nahen Osten, Afrika und Indien ernannt wurde. Bardhan wird Ethan Maxon, dem Vorstand für den internationalen Vertrieb bei Salient Systems, unterstehen

Sanjit Bardhan, Director of Middle East, Africa, and India, Salient Systems (Photo: Business Wire)

Sanjit Bardhan ist ein versierter, bewährter und hoch motivierter globaler Vertriebsleiter, der Unternehmen durch starke Kundenbeziehungen, Mitarbeitermotivation, Zusammenarbeit und Entschlusskraft nachweislich zu Wachstum und Transformation verholfen hat.

Darüber hinaus hat Bardhan viele erfolgreiche Jahre als Vorstand für den internationalen Vertrieb bei Arecont Vision Costar verbracht und war dort Mitglied der Unternehmensleitung. Vor seiner Zeit bei Arecont Vision Costar gehörte Bardhan zu erfolgreichen Verkaufsteams bei Anixter International und Schneider Electric. Er bringt bei Salient Systems unschätzbare Erfahrung in das Unternehmen ein, das bestrebt ist, seinen Vertriebs-, Marketing- und operativen Einfluss international auszubauen.

In seiner neuen Funktion wird Bardhan Teil des Teams sein, das den Verkauf von großen, komplexen Sicherheitsmanagementsystemen an strategische Kunden konzipiert und umsetzt, einschließlich globaler Bereitstellungsstandards, und gleichzeitig als zentraler Ansprechpartner für den als Systemintegrator auftretenden Partner sowie für Projektstarts fungieren. Mit seinen Führungsqualitäten wird er Salient Systems an die Spitze der Branche für physische Sicherheit bringen, Strategien für strategisches internationales Wachstum umsetzen und die Unternehmensziele in Bezug auf Umsatz und Rentabilität unterstützen.

Bardhan wird von Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten aus zudem die Bemühungen von Salient zur Eröffnung einer Niederlassung anführen.

"Während meiner gesamten Zeit im internationalen Geschäft hat sich Sanjit Bardhan als das größte Talent erwiesen, mit dem ich je zusammengearbeitet habe", so Ethan Maxon. "Als er bei Arecont Vision tätig war, stieg er vom Gebietsleiter für den Nahen Osten zum Vorstand für den internationalen Vertrieb auf, wobei er innerhalb von acht Jahren gleich viermal befördert wurde. Noch wichtiger ist, dass Sanjit Bardhan über eine einzigartige Mischung an Begabungen für Vertriebsleitung, Umsatzwachstum und ethische Geschäftspraktiken verfügt. Wir freuen uns, ihn im Team von Salient begrüßen zu dürfen!"

Über Salient

Salient Systems bietet umfassende Videoüberwachungssysteme für Unternehmen, die allen Anforderungen an Überwachungstechnologien gerecht werden von Analogtechnik über IP bis hin zur Cloud. CompleteView 2020 basiert auf einer offenen Architektur, kann vom Einstiegsmodell zu einem Modell für Großunternehmen skaliert werden und bietet alles, was erforderlich ist, um eine Videoüberwachungsinstallation mit mehreren Servern und Standorten von einem Desktop, Laptop oder Mobilgerät aus zu verwalten.

