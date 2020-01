Cosmo vergibt Unterlizenz von ByFavo (Remimazolam) für die US-Rechte an Acacia Pharma, beteiligt sich mit 14.1% und gewährt Kredite zur Finanzierung von Acacia Pharma's Expansion in den USA

Dublin, Irland - 10. Januar, 2020 - Cosmo Pharmaceuticals N.V. (SIX: COPN) gab heute bekannt, dass die US-Rechte für ByFavo an Acacia Pharma Group plc (ENX: ACPH) unterlizensiert wurden und Cosmo im Zuge der Transaktion eine Beteiligung von 14.1% an Acacia einging und Acacia Kredite zur Finanzierung der Expansion in den USA gewährt.

2016 akquirierte Cosmo von Paion AG (FWB: PA8) für € 10 Millionen die exklusiven US-Rechte für die Entwicklung und Vermarktung von ByFavo (Remimazolam), ein ultrakurz wirksames, intravenöses Benzodiazepin-Sedativum und -Anästhetikum, das positive Ergebnisse in klinischen Phase-III-Studien gezeigt hat. Im Vorfeld zum PDUFA Datum, welches auf den 5. April 2020 festgelegt wurde, hat Cosmo nun im Rahmen der «Aktien für Produkt»-Strategie den Partner zur Vermarkung und Distribution von ByFavo in den USA gefunden.

Acacia Pharma ist eine Pharma-Gesellschaft, die sich auf die Entwicklung und Kommerzialisierung von neuen Behandlungen gegen Übelkeit und Erbrechen nach chirugischen Interventionen sowie nach Chemotherapien konzentriert. Acacia Pharma ist in Cambridge, UK und Indianapolis, IN (USA) domiziliert und die Aktien sind an der Euronext in Brüssel kotiert. Acacia Pharma's Haupt-Produktkandidat ist BARHEMSYS (intravenöses Amisulprid), welches positive Resultate in vier Phase III klinischen Studien zu post-operativer Übelkeit und Erbrechen (PONV) erzielte. Das NDA für BARHEMSYS ist eingereicht worden und das PDUFA Datum ist der 26. Februar 2020. Acacia Pharma hat die kommerzielle Organisation in den USA aufgebaut. Diese wird sich an Spitäler und ambulatorische Chirurgiekliniken (ASC) richten, die gleiche Zielkundschaft von ByFavo.

Bei Unterzeichnung erhält Cosmo eine Vorabzahlung von € 10 Millionen in Aktien von Acacia Pharma und wird eine Investition von € 10 Millionen in Aktien von Acacia Pharma tätigen und damit zu einem 14,14%igen Aktionär mit Recht auf einen Sitz im Verwaltungsrat von Acacia Pharma werden. Cosmo wird zudem, bei Zulassung und den ersten Verkäufen von ByFavo € 20 Millionen in Aktien von Acacia Pharma erhalten, sowie bis zu USD 105 Millionen in verkaufsgetriebenen Meilensteinen und die Lizenzgebühren, welche Cosmo mit Paion vereinbart hat. Bei Zulassung von BARHEMSYS wird Cosmo zu Marktkonditionen einen ersten Kredit von € 10 Millionen gewähren, bei Bewilligung von ByFavo einen weiteren Kredit von € 25 Millionen.

Alessandro Della Chà, CEO von Cosmo, sagte: "Wir benötigten mehr als 6 Monate um den bestmöglichen US-Partner für ByFavo zu finden wobei wir die gleichen Vorgaben hatten wir bei der RedHill-Transaktion.Wir kamen zur Überzeugung, dass ByFavo, ähnlich wie Aemcolo, das Marktpotenzial besser und schneller erreichen kann mit einer erfahrenen Organisation mit mehreren Produkten im selben Marktbereich. Falls zugelassen, werden ByFavo und BARHEMSYSnicht nur die gleichen Verkaufsziele haben, sondern auch die gleiche Botschaft betreffend reduzierter Behandlungs- und Hospitalisierungszeit. Die Transaktion gibt Acacia Pharma die nötigen Mittel, um die Aktivitäten im Geschäft, das auf Spitäler und ambulatorische Chirurgiezenter in den USA ausgerichtet ist, zu steigern, und stellt wichtige Mittel zur Verfügung, um das Wachstum zu steigern. Diese Transaktion ist somit im Einklang mit der Strategie, unsere Produkte in kleinere und fokussierte Gesellschaften einzubringen, in welchen wir dann substanzielle Aktionäre sind, um am potenziellen Wertwachstum teilzuhaben. Ich bin sehr zufrieden mit dem Synergiepotenzial und vertraue darin, dass Acacia, mit der Hilfe von Cosmo, die richtige Belohnung für ihre Aktionäre und für Paion, wo wir weiterhin ein wichtiger Aktionär sind, als Lizenzgeber liefern wird."

Mike Bolinder, CEO von Acacia Pharma, sagte: "Wir sind sehr erfreut, ByFavo einlizensiert zu haben, da dies ein exzellentes komplementäres Produkt zu BARHEMSYSist. Ein zweites Produkt, welches die gleichen Anlaufstellen und die gleiche kommerzielle Botschaft hat, wird das Investment in unsere Verkaufs- und Marktorganisation viel effizienter machen im Bestreben, bessere Optionen für Ärzte und Patienten zu liefern. Dass Cosmo in unsere Aktien investiert, ist ein Vertrauensbeweis in den Wert von Acacia, und stärkt unsere Bilanz auf dem Weg zum PDUFA-Datum von BARHEMSYS, welches für den 26. Februar 2020 vorgesehen ist. Die Verfügbarkeit von Krediten ist ebenso wichtig, da dies uns erlaubt, zuerst in die vorgesehene Markteinführung und Kommerzialisierung von BARHEMSYSund dann ByFavo zu investieren. Ich bin sicher, dass wir in Cosmo den richtigen Partner für unsere zukünftige Expansion gefunden haben."

Im Zusammenhang mit dieser Transaktion agierte Jefferies als Finanzberater von Cosmo.

Über Cosmo Pharmaceuticals

Cosmo ist ein spezialisiertes Pharmaunternehmen, das sich auf die Behandlung ausgewählter gastrointestinaler Krankheiten und die Unterstützung in der Endoskopie konzentriert. Die firmeneigene klinische Entwicklungspipeline des Unternehmens befasst sich speziell mit innovativen Therapien für IBD, Dickdarminfektionen und die Erkennung von Dickdarmverletzungen. Cosmo hat auch Medizinprodukte für die Endoskopie entwickelt und ist kürzlich eine Partnerschaft mit Medtronic für den weltweiten Vertrieb seines neuartigen Gerätes im Bereich der Künstlichen Intelligenz eingegangen, welches in Koloskopien und GI-Verfahren verwendet werden soll. Darüber hinaus ist Cosmo Lizenznehmer für die USA für den neuartigen Wirkstoff zur prozeduralen Sedierung, Remimazolam. Für weitere Informationen über Cosmo und die Produkte besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens: www.cosmopharma.com

ÜberAcacia Pharma

Acacia Pharma ist eine Spitalfokussierte Pharmagesellschaft die sich auf die Entwicklung und Vermarktung von neuen Behandlungen gegen Übelkeit und Erbrechen in chirurgischen und Krebspatienten fokussiert. Die Gruppe hat wichtige und kommerziell attraktive ungedeckte Bedürfnisse im Bereich der postoperativen Übelkeit und Erbrechen identifiziert und zwei wichtige Produktekandidaten, die auf Amisulpride abstellen, entdeckt.

Das Hauptprojekt der Gruppe, BARHEMSYS (intravenous amisulpride) für post-operative Übelkeit und Erbrechen (PONV), hat positive Resultate in vier Phase III klinischen Studien erzielt. Das Schwesterprodukt, APD403 für chemotherapieinduzierte Übelkeit und Erbrechen (CINV), hat erfolgreich eine Proof-of-Concept Studie und eine Phase II Dosierungstudie in Patienten mit hoch-emetogener Chemotherapie durchlaufen.

Acacia Pharma ist in Cambridge, UK und Indianapolis, IN/USA domiziliert. Die Gesellschaft ist am Euronext Brussels kotiert unter dem ISIN code GB00BYWF9Y76 und Tickersymbol ACPH. www.acaciapharma.com

Cosmo Pharmaceuticals Finanz-Kalender

Jahresresultate 2019 3. April 2020 Generalversammlung 2020 28. Mai 2020

Kontakt:

Niall Donnelly, Chief Financial Officer & Head of Investor Relations

Cosmo Pharmaceuticals N.V.

Tel: +353 1 817 03 70

ndonnelly@cosmopharma.com

