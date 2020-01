Die Menschenrechtsverletzungen aller Kolonialmächte und deren Folgen müssen zur Sprache kommen. Doch darf die Debatte nicht in eine Reinwaschung gegenwärtiger korrupter Regime ausufern.

Am Dienstag brachte der Fernsehsender Arte eine Reihe von Dokumentationen über die Überwindung des Kolonialismus. Der erste Beitrag widmete sich dem Völkermord an den Herero und Nama durch die deutschen Besatzer im Jahr 1904 und den sich daraus ergebenden Konsequenzen. Drei weitere Filme über den Weg in die Unabhängigkeit überall in der Welt runden das Programm ab.

Diese mediale Aufarbeitung spiegelt eine neuerlich aufgeflammte Debatte über den Kolonialismus und seine Folgen wider. Dabei werden die täglichen und widerwärtigen Menschenrechtsverletzungen aller Kolonialmächte in den Vordergrund gerückt. Dies ist für sich genommen insofern zu befürworten, als dass die alten Kolonialmächte in dieser Beziehung regelmäßig apologetisch argumentieren und sich um eine sachliche und faire Aufarbeitung der Vergangenheit drücken, wenigstens scheinbar.

Die Lage ist allerdings etwas komplizierter. Denn die Debatte um die Folgen der Kolonialzeit hat ebenfalls reale Konsequenzen, die durchaus zwiespältig zu bewerten sind. Dies wurde etwa an der TV-Dokumentation über Namibia deutlich. Dort wurden Vertreter der Nachfahren der ermordeten Herero und Nama befragt, die sich darüber beschwerten, dass die deutsche Regierung ihrer Verantwortung nicht gerecht würde und dass es ihnen wegen der Kolonialzeit heute noch schlecht ginge; man denke nur an die Verteilung des Landbesitzes.

Es ist erstens aber wichtig und richtig zu betonen, dass es in Namibia - ...

