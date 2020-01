The following instruments on XETRA do have their first trading day 10.01.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 10.01.2020



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA D2EP XFRA CA00653U1030 ADASTRA LABS HOLDINGS LTD EQ00 EQU EUR N

CA MPSC XFRA DE000A254203 MUEHL PROD. + SERV. KONV. EQ00 EQU EUR Y

CA IBER XFRA ES06445809J6 IBERDROLA INH. -ANR- EQ00 EQU EUR N

CA 3FNA XFRA GB00BL0L5G04 ADRIATIC METALS LS-013355 EQ00 EQU EUR N

CA TABX XFRA IE00BL6XZW69 TABULA EU.ITR.BD IG EO D. EQ00 EQU EUR Y

CA HMSA XFRA US4258831050 H+M HEN.+MAU.UNSP.ADR 1/5 EQ00 EQU EUR N

CA B04 XFRA USU7744C1063 BOKU INC. REG S DL-,0001 EQ00 EQU EUR N