The following instruments on XETRA do have their last trading day on 10.01.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.01.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA US37045XAT37 GM FINANCIAL 2020 FLR BD01 BON USD NCA XFRA US74977SCA87 RABOBK NEDERLD 10/20 REGS BD01 BON USD NCA XFRA US884903BK00 THOMSON REUTERS 2021 BD01 BON USD NCA XFRA US912828MF47 US TREASURY 2020 BD01 BON USD NCA XFRA US912828V319 US TREASURY 2020 BD01 BON USD NCA XFRA US912920AC90 QWEST CORP. 2033 BD01 BON USD NCA XFRA XS0478732075 FINLD 10/20 MTN BD01 BON NOK NCA XFRA XS0984173624 EIB EUR.INV.BK 13/20 MTN BD01 BON ZAR NCA XFRA XS1075906252 KRED.F.WIED.14/20 MTN RC BD01 BON ZAR NCA BNPF XFRA XS1167154654 BNP PARIBAS 15/20 FLR MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS1346107433 GENL MILLS 16/20 FLR BD01 BON EUR NCA AKRC XFRA US038522AK47 ARAMARK SERV. 16/24 BD02 BON USD NCA QDIA XFRA US74834LAW00 QUEST DIAGNOSTICS 15/20 BD02 BON USD NCA XFRA US912920AG05 QWEST CORP. 2043 BD02 BON USD NCA XFRA XS0449594455 EIB EUR.INV.BK 09/20 FLR BD02 BON EUR NCA AL5A XFRA XS0946155693 ALTICE FINCO 13/23 REGS BD02 BON EUR NCA XFRA XS1140811750 EDP FIN. 14/20 REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS1167277901 KOMMUNALBK 15/20 MTN REGS BD02 BON USD NCA XFRA ZAG000024738 SOUTH AFR. 2020 207 BD02 BON ZAR NCA BD0F XFRA US11134LAB53 BROADCOM/KY FIN. 18/20 BD03 BON USD NCA XFRA XS1894628244 EUR. BK REC.DEV.18/20 MTN BD03 BON TRY N