The following instruments on XETRA do have their last trading day on 10.01.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.01.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA BE6298582816 BELGIQUE 17/20 MTN REGS BD00 BON USD NCA KW6H XFRA DE000A1RET49 K.F.W.ANL.V.13/2020 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A2LQSM4 KRED.F.WIED.19/26 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB60Q8 BAY.LDSBK.IS. 19/27 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HSH4V98 HCOB MZC 1 15/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000NRW0E19 LAND NRW SCH.R.1206 VAR BD00 BON EUR NCA XFRA DE000RLP0264 RHEINL.PF.SCHATZ.12/20VAR BD00 BON EUR NCA XFRA DE000RLP0637 RHEINL.PF.SCHATZ.15/20VAR BD00 BON EUR NCA NL1W XFRA NL0010881827 NEDERLD 14-20 BD00 BON EUR NCA XFRA US00912XAU81 AIR LEASE 16/20 BD00 BON USD NCA F1BB XFRA US26444HAB78 DUKE ENERGY FLORIDA 17/20 BD00 BON USD NCA NZIG XFRA XS0874351728 NORDEA MORTG.B. 13/20 MTN BD00 BON EUR NCA 5F5X XFRA DE000A1REUB8 FMS WERTMGMT MTN 12/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DK0D9K4 DEKABANK DGZ IHS.S.7404 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB00MM0 LBBW IHS 15/20 BD01 BON EUR NCA XFRA US040555CR36 ARIZONA PUBL.SERV. 15/20 BD01 BON USD NCA XFRA US05565QCT31 BP CAP.MKTS 2020 BD01 BON USD NCA XFRA US06406HBP38 BK OF NY MELLON 2020 MTN BD01 BON USD NCA BRIL XFRA US105756AK66 BRAZIL 00/20 BD01 BON USD NCA XFRA US17275RAH57 CISCO SYSTEMS 2020 BD01 BON USD NCA XFRA US26138EAQ26 KEURIG DR PEPPER 12/20 BD01 BON USD NCA XFRA US29081YAC03 EMBRAER OVERSEAS 2020 BD01 BON USD NCA EXEA XFRA US30161MAP86 EXELON GENERAT. 15/20 BD01 BON USD NCA XFRA US345397VM25 FORD MOTOR CRED. 2020 BD01 BON USD N