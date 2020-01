Nordex SE: Ardian und OX2 wechseln auf N149/5.X Turbinen im schwedischen 286-MW-Windpark Åndberg^ DGAP-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Produkteinführung/Markteinführung Nordex SE: Ardian und OX2 wechseln auf N149/5.X Turbinen im schwedischen 286-MW-Windpark Åndberg10.01.2020 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.- Erster Windpark mit Turbinen des Typs N149/5.X - Ardian, ein führendes privates Investmenthaus, und OX2, ein führender nordischer Entwickler, haben im Dezember 2019 mit Nordex einen Vertrag über den Einsatz noch leistungsstärkerer Turbinen im Windpark Åndberg unterzeichnet.Hamburg, 10. Januar 2020. Der schwedische Entwickler OX2 setzt für seinen 286-MW-Windpark "Åndberg" erstmals auf Nordex-Turbinen der 5-MW-Klasse. Die Nordex Group hatte diesen 53 Anlagen umfassenden Auftrag bereits 2019 als Auftragseingang gebucht, damals noch unter der Maßgabe, dass hier N149/4.0-4.5 Turbinen der 4-MW-Klasse zum Einsatz kommen. Die Kunden und Nordex haben im Dezember 2019 einen Vertrag über den Einsatz noch leistungsstärkerer Turbinen im Windpark "Åndberg" unterzeichnet. Damit ist "Åndberg" jetzt der erste Windpark, bei dem die erst im März 2019 vorgestellte N149/5.X-Turbine zum Zuge kommt."Åndberg" wird derzeit in der Provinz Härjedalen in der Nähe von Lillhärdal in Westschweden gebaut. Der Windpark wurde im Februar 2019 an Ardian, eine führende internationale private Investmentgesellschaft, verkauft und ist Teil ihrer nordischen Investitionsplattform für nachhaltige Energie, eNordic. Nach seiner Fertigstellung im Jahr 2021 wird "Åndberg" jährlich mehr als 800 GWh sauberen Strom liefern und ist damit einer der größten Windparks Schwedens. Der Entwickler OX2 liefert den Windpark im Rahmen eines Engineering- und Bauabkommens (EPC) mit Ardian.Simo Santavirta, Leiter Asset Management bei Ardian Infrastructure, sagt: "Diese neuen Turbinen beruhen auf innovativem Engineering mit beeindruckender Leistung, Flexibilität und Effizienz. Wir sind immer bestrebt, die besten technologischen Lösungen in unseren Projekten einzusetzen, und diese Turbinen sind ein gutes Beispiel dafür".Paul Stormoen, CEO von OX2: "Wir haben eine langjährige Geschäftsbeziehung zu Nordex und freuen uns, dass Nordex kontinuierlich wettbewerbsfähige Turbinen für den wachsenden nordischen Markt entwickelt"."Wir freuen uns, dass sich OX2 erneut für unsere Windenergieanlagen entschieden hat", sagt Patxi Landa, Vertriebsvorstand der Nordex Group. "Die N149/5.X basiert technologisch auf dem Anlagentyp N149/4.0-4.5 der Delta4000-Serie. Die N149/5.X kann je nach Projektanforderungen genauso flexibel in unterschiedlichen Betriebsmodi betrieben werden - jetzt allerdings im 5+ MW-Leistungsbereich".Die Nordex Group im Profil Die Gruppe hat mehr als 27 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 6.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind.OX2 im Profil OX2 entwickelt, baut und betreibt die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien. OX2 hat in den letzten 15 Jahren eine führende Position in der großen Onshore-Windkraft eingenommen und mehr als 2 GW Windenergie in der nordischen Region erzeugt. Mit dem stetigen Ausbau des Zugangs zu erneuerbaren Energien fördert OX2 den Übergang in eine nachhaltigere Zukunft. OX2 ist in Schweden, Norwegen, Finnland, Polen, Litauen, Frankreich und Deutschland tätig. Der Hauptsitz befindet sich in Stockholm, Schweden. Der Umsatz lag 2018 bei 403 Mio. Euro. www.ox2.comArdian im Profil Ardian ist ein weltweit führendes privates Investmenthaus mit einem Vermögen von 96 Milliarden US-Dollar in Europa, Nord- und Südamerika und Asien verwaltet. Das Unternehmen befindet sich mehrheitlich im Besitz seiner Mitarbeiter. Es konzentriert sich darauf, seiner globalen Investorenbasis eine hervorragende Anlageleistung zu bieten. Durch sein Engagement für gemeinsame Ergebnisse für alle Stakeholder fördern die Aktivitäten von Ardian das individuelle, unternehmerische und wirtschaftliche Wachstum auf der ganzen Welt.Ardian, das an ihren Kernwerten Exzellenz, Loyalität und Unternehmertum festhält, unterhält ein globales Netzwerk mit mehr als 550 Mitarbeitern aus 15 Niederlassungen in ganz Europa (Frankfurt, Jersey, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris und Zürich), Amerika (New York, San Francisco und Santiago) und Asien (Peking, Singapur, Tokio und Seoul). Sie verwalten Fonds im Auftrag von rund 800 Kunden über fünf Säulen: Fonds, Direktfonds, Infrastruktur, Immobilien und Privatschulden. www.ardian.comÜber eNordic eNordic ist die erste Plattform für nachhaltige Energie in den skandinavischen Ländern, die durch eine Partnerschaft zwischen Ardian, einem weltweit führenden privaten Investmenthaus, und führenden Führungskräften der heimischen Industrie entstanden ist. Durch einen lokalen, verantwortungsvollen und agilen Investitionsansatz ermöglicht eNordic die Transformation des Energiesektors durch langfristige Partnerschaften mit denjenigen, die nachhaltige Energieprojekte in Skandinavien entwickeln oder betreiben. Ansprechpartner für Rückfragen: Nordex SE Felix Losada Telefon: +49 (0)40 / 300 30 - 1141 flosada@nordex-online.comAnsprechpartner für Investoren: Nordex SE Felix Zander Telefon: +49 (0)40 / 300 30 - 1116 fzander@nordex-online.comArdian/eNordic Headland Carl Leijonhufvud cleijonhufvud@headlandconsultancy.com +44 20 3805 4827 