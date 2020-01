Das Marktumfeld, in dem sich der norwegische Hersteller von Leergutrücknahmeautomaten bewegt, ist aktuell ein sehr aktives. Neue Verpackungsgesetze in Deutschland, europaweit Vorstöße in Richtung mehr Recycling und steigendes Umweltbewusstsein beim Konsumenten. Dennoch empfiehlt Nordea nun den Verkauf, an der Heimatbörse gerät die Tomra-Aktie kräftig unter Druck. Das aktuelle Kursziel von Nordea liegt bei 225 Norwegische Kronen und damit deutlich unter dem Schlusskurs von 267,80 Kronen am Donnerstag.

