Aarburg (ots) - Bakterien und Viren gehören nicht ins Trinkwasser, ebenso wenig Rost und Mikroplastik. Auch wenn unser Leitungswasser von guter Qualität ist, finden sich in der Realität oft diverse Fremdstoffe darin, die wir lieber nicht zu uns nehmen möchten. Auch Medikamentenrückstände und Hormone gehören dazu. Unter dem Motto "Ready Steady Drink" hat Franke jetzt eine kleine Filterkapsel mit grosser Wirkung entwickelt und in der Armatur Vital verbaut. Die patentierte Filtertechnologie kombiniert auf kleinstem Raum einen Aktivkohlefilter mit einer äusserst feinen Membran und lässt so frisches, klares und wohlschmeckendes Wasser direkt ins Glas fliessen.Patentierte FiltertechnologieDas Franke Clear Water System ist eine Schweizer Innovation und bislang einzigartig auf dem Markt. Es entfernt zunächst mit einem feinporigen Vorfilter grobe Verunreinigungen. Eine patentierte Membran filtert danach selbst Bakterien und mikroskopisch kleinste Teilchen aus dem Wasser. Abschliessend hält der Aktivkohlefilter noch gelöste Rückstände wie Chlor zurück und neutralisiert unangenehme Gerüche und Geschmacksstoffe. Das kompakte System beseitigt so 99 % der Bakterien und Viren, zudem Mikroplastik, Rost und Chlor, aber auch Hormone und Medikamentenrückstände. Für den Körper wertvolle Mineralien wie Magnesium und Kalzium bleiben dagegen erhalten. So wird Leitungswasser zum gesunden Frische-Kick.Nachhaltiges PlatzwunderDie Vital mit ihrer leistungsstarken Filterkapsel direkt im Auslauf schafft Platz, denn sie ersetzt tragbare Filterkannen und grosse Filterkartuschen im Unterschrank. Der nur 7 cm lange Filter sitzt in einem separaten Auslauf direkt an der Armatur und lässt sich ganz einfach ohne Werkzeug und im Handumdrehen tauschen. Eine Anzeige signalisiert den Filterwechsel. Da das Wasser vom Filter direkt ins Glas fliesst ist es jederzeit frisch, hygienisch und gesund. Der Filter reicht aus für 500 Liter bestes Trinkwasser und erspart den Kauf und Transport von vielen Glas- bzw. PET-Flaschen.Drei Modelle und Platz für KühlmodulDie Vital bietet Franke in unterschiedlichen Ausführungen und Farben an. Die "2 in 1"-Lösungen liefern aus zwei separaten Ausläufen gefiltertes und ungefiltertes Leitungswasser. Das ungefilterte Wasser nutzt man weiterhin fürs Händewaschen, Spülen oder Kochen. Es kommt wahlweise aus einem klassischen Festauslauf oder aus einer semi-professionellen Auszugsbrause. Die Standalone-Armatur liefert ausschliesslich gefiltertes Wasser. Die trendigen Farbkombinationen Chrom/Gun Metal sowie Schwarz matt/Edelstahl Optik machen die Armatur auch optisch zum Eyecatcher. Und der im Unterschrank eingesparte Platz lässt sich geschickt nutzen: etwa mit dem Vital Wasserkühler für erfrischend kaltes Wasser auch an heissen Sommertagen.So leistet Franke einen grossen Beitrag zur Nachhaltigkeit, für unsere Umwelt und eine gesunde Lebensweise. Lassen auch Sie sich vitalisieren.