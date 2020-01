Aarburg (ots) - An der Swissbau 2020 präsentiert Franke unter dem Motto "Ready Steady Drink" die erste Filter-Armatur mit dem Franke Clear Water Capsule System. Dank der neuen patentierten Filtertechnologie und einer extrem kleinen Filterkapsel spendet sie wohlschmeckendes und gesundes Trinkwasser direkt vom Filter ins Glas. Franke bringt drei Armaturenmodelle der Vital auf den Markt: die "2 in 1"-Lösungen mit klassischem Schwenkauslauf oder als trendige Semi Pro-Variante sowie eine kompakte Vital Top-Version als Standalone-Armatur ausschliesslich für gefiltertes Wasser.Patentiertes FiltersystemDer Franke Clear Water Capsule-Filter steht für Qualität und Performance "Made in Switzerland" und ist das erste System seiner Art, das einen Aktivkohlefilter mit einer Membrantechnologie kombiniert. In einem mehrstufigen Filterprozess werden zuverlässig mehr als 99% der Bakterien, Viren, Mikroplastik, Rost, Chlor, Gerüche, Hormone und Medikamentenrückstände aus dem Leitungswasser entfernt.Dazu entnimmt ein extrem feinporiger Vorfilter dem Wasser zunächst alle grösseren Schmutzpartikel. Im zweiten Schritt werden Bakterien und Mikroplastik durch die 0,06 mm dünne Membran mittels Nanotechnologie entfernt. Zuletzt sorgt der Aktivkohlefilter dafür, dass gelöste Verunreinigungen wie Chlor ebenso wie letzte Geruchs- und Geschmacksstoffe aus dem Trinkwasser separiert werden. Dadurch schmeckt das Wasser nicht nur besser, sondern ist auch viel gesünder. Da es von der Armatur ohne Umwege direkt ins Glas fliesst, ist höchste Produktsicherheit und Hygiene gewährleistet.Nachhaltiges PlatzwunderDie handliche Filterkapsel sitzt direkt in einem separaten Auslauf der Armatur und ist lediglich 7 cm hoch und 3,3 cm breit. Weitere Montagen, zum Beispiel im Unterschrank, sind nicht notwendig - der Platz kann anderweitig genutzt werden, etwa für ein optionales Franke Kühlgerät, um das Leitungswasser noch kühler und erfrischender zu geniessen. Mit nur knapp 20 cm Breite ist es eines der kleinsten Unterschrank-Kühlgeräte auf dem Markt.Eine integrierte Filtersättigungsanzeige signalisiert dem Verbraucher rechtzeitig, dass ein Filterwechsel ansteht. Dieser gelingt schnell und mühelos ohne Werkzeug. Trotz ihrer kompakten Masse reicht die Filterkapsel für 500 Liter gefiltertes Wasser. Das erübrigt den mühsamen Transport von Wasserflaschen und spart gleichzeitig bares Geld. Die Filterkapsel besteht überwiegend aus kunststofffreiem Material und kann im Hausmüll entsorgt werden - dadurch reduziert sich der recyclingbare Abfall auf ein absolutes Minimum.Drei Modelle zur AuswahlDie Franke Vital wird in verschiedenen Ausführungen und Farben angeboten. Als "2 in 1"-Lösung liefert sie aus zwei separaten Ausläufen gefiltertes und ungefiltertes Leitungswasser - dadurch ist die hygienische Trennung zu 100 Prozent gewährleistet. Das ungefilterte Wasser kann wahlweise aus einem hohen Festauslauf oder einer semi-professionellen Auszugsbrause bezogen werden. Die dritte Standalone-Variante liefert ausschliesslich gefiltertes Wasser. Vital wird in den angesagten Farbvarianten Chrom/Gun Metall und Schwarz Matt/Edelstahl-Optik angeboten.Kontakt:Franke Küchentechnik AGDeborah StuckiFranke-Strasse 24663 Aarburg | SchweizTel. +41 62 787 3229deborah.stucki@franke.comwww.franke.chOriginal-Content von: Franke Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100053819/100839786