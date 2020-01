München (ots) - Um die guten Vorsätze Wirklichkeit werden zu lassen, helfen für den Start in ein schlankeres Leben schon ein paar Tricks. Die Ärztin für Frauenheilkunde Prof. Dr. Marion Kiechle und Gesundheitsjournalistin Julie Gorkow wissen welche - und haben sie in ihrem neuen Buch "Tag für Tag leichter" aufgeschrieben.Nachts Entspannen:Schlafen Sie ausreichend und verzichten Sie auf Fernsehen oder Smartphone vorm Einschlafen. Sorgen Sie für Dunkelheit: Eine Lichtquelle im Schlafzimmer erhöht das Risiko für Übergewicht um 22 %.Genießen Sie bewusst:Setzen Sie sich zum Essen an den Tisch und essen Die keinesfalls unterwegs in Eile oder wahllos abends vor dem Fernseher. Kauen Sie jeden Bissen etwas 20-mal - gut gekautes Essen macht länger satt, wird besser verdaut und lässt den Blutzuckerspiegel langsamer ansteigen.Mehr Ballaststoffe:Ballaststoffe sind Futter für den Darm: Werden die "guten" Bakterien im Darm mit den richtigen Nährstoffen versorgt, sorgen sie für eine gesunde Darmflora, die wiederum gut für die Verdauung ist und Übergewicht vorbeugt. Ballaststoffe machen zudem lange satt und der Körper muss mehr Energie aufwenden, um die Nahrung aufzuschlüsseln. Ideal sind 30 Gramm Ballaststoffe pro Tag, z.B. aus Vollkornprodukten, Obst und Gemüse.Den Heißhunger austricksen:Halten Sie einen "Notfall"-Programm bei Heißhunger parat: Gehen Sie eine Runde um den Block, rufen Sie eine Freundin an, hören Sie ihr Lieblingslied, räumen Sie Herumliegendes auf - kurz: lenken Sie sich ab. Nach 15 Minuten sind die Gelüste meistens verschwunden.Sich selbst motivieren:Schreiben Sie Ihre persönlichen Gründe fürs Abnehmen auf, z.B. wieder ins Lieblingskleid passen, ohne Schnaufen die Treppe steigen können, den Blutdruck senken. Nehmen Sie Ihre Notizen direkt zur Hand, wenn Sie einen Durchhänger haben - und schon wissen Sie wieder, warum Sie den Gürtel enger schnallen wollen.Gesund abnehmen, das eigene Wohlfühlgewicht erreichen und schlank bleiben: Wen diese Themen umtreiben, der findet im Bestseller "Tag für Tag leichter" die Anleitung für ein individuelles Gewichtsmanagement abseits von strengen Diäten. Die Autorinnen übersetzen aktuelle wissenschaftliche Studien in den Alltag und verraten ihre Schlankheitsformel.Weitere Informationen: https://www.gu.de/neu-bei-gu/tag-fuer-tag-leichter/Pressekontakt:Gräfe und Unzer VerlagFranziska SedlmayrGrillparzerstraße 1281675 MünchenTelefon: (089) 4 19 81-165E-Mail: franziska.sedlmayr@graefe-und-unzer.deOriginal-Content von: GRÄFE UND UNZER VERLAG GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16751/4488135