SGSN SW - SGS verkauft Gebrauchtwagen-Inspektionsgeschäft in den USA an TEN OAKSAEVS SW - Aevis Victoria übernimmt vom Kanton Bern 35 % am HôpitalBSLN SW - Basilea hat 2019 mit CHF 134 Millionen 1 % mehr umgesetztCOPN SW - Cosmo vergibt Unterlizenz von ByFavo in den USA an Acacia und beteiligt sich mit 14,1% an Acacia Pharma.SEM AV - Walter Koppensteiner wird neuer Aufsichtsrat-Chef bei Semperit AG VOW3 - Der Automobilkonzern Volkswagen übernimmt den Stuttgarter IT-Spezialisten Diconium und stärkt damit den Aufbau eigener Software-Kompetenz. "Die Übernahme ermöglicht es, dass unsere Software-Einheit sehr viel schneller wächst", sagte der Software-Chef von VW, Christian Senger. Volkswagen will ...

Den vollständigen Artikel lesen ...