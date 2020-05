Die unsichere Lage in Hongkong lastet am Freitag auf der Stimmung der Anleger und dürfte den DAX in der Eröffnungsphase deutlich belasten. Aktuell notiert der deutsche Leitindex vorbörslich bei 11.660 Zählern rund 1 Prozent niedriger. An der Wall Street war den Aktien am Donnerstag ebenfalls die Puste ausgegangen und der Dow Jones schloss mit leichten Verlusten. US-Präsident Donald Trump will sich heute zu möglichen Sanktionen gegen China äußern. Die Volksrepublik hat eine Reihe von Gesetzen verabschiedet, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...