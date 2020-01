Monatliche Dividenden haben eine hohe Anziehungskraft. Mithilfe regelmäßiger Ausschüttungen in fixen Intervallen können Investoren schließlich schrittweise ihr eigenes Erwerbseinkommen ersetzen. Das führt Stück für Stück zur finanziellen Freiheit, die so mancher Dividendenjäger mit Sicherheit anstrebt. Und das Beste an dieser Stelle: Die Mathematik ist dabei auf deiner Seite, wie gängige Rechenbeispiele zeigen. Werfen wir in diesem Sinne heute einen Blick darauf, warum der Zeitraum zwischen den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...