Der Börsen-Wecker vom 10.01.2020 mit den wichtigsten Ereignissen der letzten Stunden. Übersichtlich aufbereitet mit den Schlusskursen vom Dax, Dow Jones und Nikkei 225. BörseRekordhoch beim Dax rückt immer näher Ein Rekordhoch am deutschen Aktienmarkt scheint wieder in Sichtweite: Die Entspannung im Konflikt zwischen den USA und dem Iran könnte dem Dax schon am Freitag ein Rekordhoch bescheren. weiterlesen PanoramaUnion macht Druck und will neue ...

