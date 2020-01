Wien (www.anleihencheck.de) - Nach dem Moody's Downgrade in das High-Yield Segment vom letzten Freitag (Atlantia SpA: Ba2, Autostrade per l'Italia SpA (ASPI): Ba1), setzte am 8. Januar 2020 auch Fitch diesen Schritt und senkte die Anleihen-Ratings von Atlantia und ASPI um jeweils drei Stufen auf BB und BB+, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI). ...

