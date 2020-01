Während die Aktionäre von Apple (WKN: 865985) immer neue Rekorde feiern dürfen, herrscht im Conti-Lager Tristesse: Die Kurse kratzten in den letzten Wochen an 6-Jahres-Tiefs. Der einzige Trost ist, dass dadurch die Dividendenrendite immer attraktivere Niveaus erreicht. Aber das kann doch noch nicht alles sein! Drei spannende Entwicklungen machen Hoffnungen darauf, dass die Aktie von Continental (WKN: 543900) in diesem Jahr wiederentdeckt wird. Was die Kurse noch drückt Wie viele Aktien aus dem Automobilumfeld ...

Den vollständigen Artikel lesen ...