Die publity AG berichtet das Tauschvolumen ihrer ausstehenden Wandelanleihe 2015/20: Danach registrierte der auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierte Asset Manager und Investor seit Mitte November die Wandlung von insgesamt 4.100 Wandel-TSV in Aktien der Gesellschaft. Heute außerdem in den News: ERWE Immobilien legt mit Aufstockungstranche nach und UBM schließt Rekordjahr mit drei weiteren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...