WOLFSBURG/STUTTGART (dpa-AFX) - Kunden des VW -Konzerns sollen ihren Wagen bald mit einem "digitalen Einkaufszentrum" vernetzen und wichtige Funktionen wie Software-Updates von überall aus erledigen können. Dazu will Volkswagen das Stuttgarter Unternehmen Diconium vollständig unter sein Dach holen. Der Schritt hat auch für den internen Wandel des Wolfsburger Autobauers eine große Bedeutung: Die VW-Gruppe sucht IT-Experten und will ihre Anwendungen zunehmend selbst entwickeln.



"Es gibt künftig nur noch eine Kern-App, mit der der Kunde auf alle Services zugreifen kann", erklärt Kernmarken-Vertriebschef Jürgen Stackmann. Über die Nutzer-ID würden Auto, Händler und Hersteller zusammengebracht. Geplant sind etwa Dienste zum Bezahlen beim Parken, Tanken und Aufladen oder für Multimedia-Streaming. In den Aufbau der nötigen Online-Infrastruktur und die Integration von Diconium steckt VW nach dpa-Informationen eine dreistellige Millionensumme. Dazu wird der bisher 49-prozentige Anteil an der Firma aus Baden-Württemberg auf 100 Prozent aufgestockt. Kartellbehörden müssen noch zustimmen./jap/DP/mis