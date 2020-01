Es war knapp. Letztlich hat es aber für einen neuen Rekord gereicht. Mit exakt 2.339.562 ausgelieferten Mercedes-Benz-Fahrzeugen in 2019 setzte die Daimler AG (WKN: 710000) 1,3 Prozent mehr ab als 2018 und bleibt der Branchenprimus.

Diese Zahl unterstreicht die Führungsrolle von Daimler gegenüber BMW und Audi. Der BMW-Konzern machte in seiner offiziellen Aussendung keine Angaben zu den Verkäufen seiner Kernmarke BMW. So hieß es von dort, über alle Marken sei man weltweit führender Hersteller von Premiumautos.

Daimlers Vetriebsvorständin Britta Seeger lobte hinterher ausdrücklich den "Erfolg der Modelloffensive" bei den bekanntlich vergleichsweise klimaschädlichen SUVs, "die sowohl bestehende als auch neue Kunden weltweit begeistert" habe.

Nachhaltige Mobilität im Fokus

Dazu passt so gar nicht, dass Daimler bei der Technik-Messe CES mit großem Aufwand das Thema Nachhaltigkeit in den Fokus rückte. Ganz so futuristisch wie der VISION AVTR, das ein Show Car ist, ...

