Es ist ein Erfolg für den deutschen Fiskus: Chinesische Onlinehändler, die zuhauf Steuern hinterzogen, führen nun plötzlich Millionen ab. Doch ein Blick hinter die Kulissen zeigt, dass der Kampf erst begonnen hat.

Der Mann, der die Steuerehrlichkeit nach China exportiert, residiert in einem dreistöckigen Bürogebäude im Hamburger Stadtteil Bahrenfeld. Holger Petersen, 50, strubbelige Haare, Sakko und Jeans, federt mit seinen Turnschuhen in den fensterlosen Besprechungsraum. Und verkündet, dass er seinen Umsatz innerhalb eines Jahres auf einen einstelligen Millionenbetrag verdreifacht habe. "Nicht schlecht, oder?"

Petersen muss sich erst einmal setzen. Noch vor zwei Jahren war er Steuerberater in der 4300-Einwohner-Gemeinde Sörup bei Flensburg, machte Steuererklärungen für Elektriker und Dachdecker. Doch dann verkaufte er seine Kanzlei, zog ins 1,8 Millionen Einwohner zählende Hamburg und wurde Steuerberater für chinesische Onlinehändler, die auf den Marktplätzen von Amazon, Ebay, Otto oder Rakuten ihre Waren in Deutschland verkaufen.

Hamburg? Das selbst ernannte "Tor zur Welt" macht sich international auf der Visitenkarte einfach besser als Sörup. TaxFBA Steuerberatungsgesellschaft heißt seine Firma. Vor einem Jahr hatte er rund 100 chinesische Kunden - heute sind es zehnmal so viele. "Wir waren ganz vorn dabei", sagt Petersen. Er hat sein Wagnis nicht bereut.

In bester Stimmung ist auch Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD). Die Steuereinnahmen von chinesischen Händlern sind binnen zwei Jahren von 33 Millionen auf 220 Millionen Euro in 2019 gestiegen. "Das ist sensationell", freut sich der sonst eher nüchterne promovierte Physikingenieur. Sein Finanzamt im Berliner Bezirk Neukölln ist deutschlandweit zuständig für Steuerpflichtige aus China einschließlich Hongkong, Macau und Taiwan.

Weil die Internetplattformen seit gut einem Jahr verpflichtet sind, nur noch Händler mit einer Steuernummer auf ihre digitalen Marktplätze zu lassen, stürmen chinesische Unternehmer das Neuköllner Finanzamt geradezu. Waren in dem klobigen Industriebau nahe der Sonnenallee Mitte 2017 lediglich 435 Händler registriert, sind es inzwischen 29 000, ein sattes Plus von 6567 Prozent. Um den Ansturm zu bewältigen, stockte Kollatz die zuständige Abteilung von 42 auf 114 Mitarbeiter auf. Eine gute Investition, ist sich der Finanzsenator sicher, rechnet er doch mit einem "weiterhin dynamischen Anstieg der Steuereinnahmen".

Holger Petersen und Matthias Kollatz, die erwachende Steuerehrlichkeit der Chinesen und die dadurch erwachsenden Steuermillionen bilden den guten Teil dieser Geschichte. Der Fiskus, so lautet die Moral, ist in der digitalen Ära nicht machtlos. Der schlechte Part ist dieser: Es sind hoffnungsvolle Anfänge, kaum mehr. Denn in der boomenden digitalen Welt - gut 72 Milliarden Euro setzt der deutsche Onlineeinzelhandel inzwischen um, die jährlichen Wachstumsraten liegen über zehn Prozent - tummeln sich auch Zigtausende Gauner. Sie agieren auf Kosten der Ehrlichen und der Allgemeinheit. Ihren Vorteil ziehen sie nicht nur aus hinterzogenen Umsatzsteuern. Sie vernachlässigen oder unterlassen Produktinformationen, Registrierungen und scheren sich nicht um die Produktsicherheit. Auch Umwelt- und Sozialstandards sind für sie Fremdwörter.

Der Datenanalyst Mark Steier, früher selbst Onlinehändler auf Ebay, schätzt den unlauteren Wettbewerbsvorteil auf 30 bis 40 Prozent. "Während europäische Händler sehr leicht für Verstöße haftbar gemacht werden können, ist das bei Drittlandhändlern nahezu unmöglich", sagt Steier.

Weil die nationalen Behörden weitgehend machtlos sind, können Kriminelle ihr Onlinegeschäft mit falschen Luxusuhren, kopierten Designerkleidern oder blauen Potenzpillen leicht globalisieren. "Im Internethandel können Kriminelle mehr Geld mit weniger Entdeckungsrisiko ...

