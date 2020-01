Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Kurse der deutschen Staatsanleihen befanden sich auch am Donnerstag auf dem Rückzug, so die Analysten der Nord LB.Hintergrund sei die nach den moderaten Äußerungen Trumps im Iran-Konflikt gestiegene Risikobereitschaft der Anleger, die zunehmend wieder Aktien in den Fokus rücken lasse. US-Staatsanleihen hätten nach Verlusten zu Beginn des Handels im weiteren Verlauf gedreht und freundlicher geschlossen. (10.01.2020/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...