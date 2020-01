Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Mit 3,5% lag die Arbeitslosenquote in den USA im November auf dem tiefsten Stand seit mehreren Dekaden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Gemessen an der hohen Auslastung des Arbeitsmarktes sei das Stellenwachstum in den vergangenen Monaten beeindruckend gewesen. Zwar habe 2019 nicht die Dynamik des Vorjahres verteidigt werden können, was in Anbetracht der Eintrübung der Unternehmensstimmung in den USA in den vergangenen Monaten aber wenig überraschend sei. Im November sei es sogar entgegen den Trend zu einer überraschend starken Beschleunigung des Stellenaufbaus auf 266.000 gekommen. Die Analysten würden bei den heute anstehenden Daten zu den neugeschaffenen Stellen mit einem Plus von 150.000 rechnen. Damit würde zwar der hohe Novemberzuwachs nicht bestätigt, der Arbeitsmarkt würde sich aber weiter in guter Verfassung präsentieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...