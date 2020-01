Wien (www.anleihencheck.de) - Die Primärmarktflut in Europa scheint auch dieses Jahr bis auf weiteres anzuhalten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Über alle Assetklassen hinweg seien in den ersten Tagen bereits knapp EUR 70 Mrd. an Anleihevolumen emittiert worden, wobei diese Woche alleine bis 8. Januar 2020 für rund EUR 63 Mrd. verantwortlich sei. Nur den EUR Markt betreffend werde dieser aktuell von Financials Emissionen geprägt. In Zahlen ausgedrückt bedeute dies, dass 2020 bereits EUR 25 Mrd. (alleine EUR 10 Mrd. am 8. Januar 2020) von Finanzinstituten in EUR platziert worden seien und sich diese Dynamik derzeit fortsetze. Zum Vergleich, in den ersten zwei Wochen des Vorjahres seien EUR 7,6 Mrd. platziert worden und im Januar 2019 insgesamt EUR 68 Mrd. Damit deute derzeit viel darauf hin, dass dieses Niveau im Januar 2020 deutlich übertroffen werde. ...

