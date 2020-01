Driftech Electric Racing hat einen Tesla-Antrieb in ein Gokart eingebaut. Es verfügt bei einem Gewicht von nur 450 Kilo über eine Leistung von 450 kW. Das kuriose Renn-Gefährt wurde auf einer Automesse in Australien gesichtet. Fahr-Aufnahmen gibt es aber leider noch nicht. Aber auch die Stand-Aufnahmen des kuriosen Gefährts haben es in sich. Anders als bei Gokarts üblich sitzt der Fahrer nicht mittig, ...

