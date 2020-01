Der Bau soll neben einer im vergangen Jahr erworbenen Polystyrolfabrik am Standort in der Provinz Zhejiang enstehen. Der Beginn der Bauarbeiten ist noch für 2020 geplant, 2023 soll die Anlage dann fertiggestellt sein. China gilt als der größte Markt der Welt für ABS. Auch insgesamt sieht Ineos nach eigenen Angaben Asien weiterhin als bedeutenden Wachstumsmarkt an. Mit den neuen lokal produzierten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...