An der Wall Street ging es gestern auf breiter Front weiter aufwärts. Ohne große Schwankungen legten alle drei Indizes weiter zu. Im breiten S&P500 waren es 0,6 Prozent Aufschlag, im Dow Jones 0,7 Prozent und im Nasdaq100 sogar 0,8 Prozent. Das bedeutet neue Allzeithochs in allen Segmenten. Bemerkenswert, wie stark sich die Aktienmärkte bei der aktuellen Nachrichtenlage präsentieren. Auch der Dax steht jetzt kurz vor einem neuen Allzeithoch. Lesen Sie im Marktbericht, was dahintersteckt.

ISIN: DE0008469008, DE0007037129, DE0008232125

