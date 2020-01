E-Tretroller-Verleiher Lime entlässt mit rund 100 Mitarbeitern etwa 14 Prozent seiner Angestellten und zieht sich aus zwölf Märkten zurück, darunter ist auch Linz in Österreich. Einem Axios-Bericht zufolge stellt der weltgrößte Verleiher elektrischer Tretroller seinen Betrieb in zwölf Großstädten weltweit ein und entlässt in diesem Zuge rund 100 Mitarbeiter sowie ungezählte Juicer. Juicer nennt Lime die Freiberufler, die sich um das Einsammeln, Wiederaufladen und erneutes Ausbringen der E-Scooter kümmern. Lime stoppt Geschäft in Linz, Österreich Sieben der zwölf Städte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...