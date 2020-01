NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lanxess vor Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Spezialchemiekonzern dürfte die Erwartungen im Schlussquartal 2019 erreicht haben, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte senkte aber seine Gewinnerwartungen für 2020, unter anderem wegen eines geplanten Wartungsstillstandes einer Produktionsanlage. Seine Prognose für den operativen Gewinn 2020 liege nun unter der durchschnittlichen Marktschätzung./mis/jha



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2020 / 21:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2020 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005470405