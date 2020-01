Hamburg (www.anleihencheck.de) - Das neue Jahr begann mit einem Paukenschlag, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt bei der Hamburg Commercial Bank.Die gezielte Tötung eines hochrangigen iranischen Militärs durch die USA auf irakischem Boden habe die Staatsanleiherenditen der USA und Deutschlands unmittelbar in den Keller geschickt. Während sich die Aktienmärkte von diesem Schock recht bald wieder erholt hätten und der S&P 500 beispielsweise einen neuen Rekordstand erreicht habe, sehe man an den Anleihemärkten noch gewisse Spuren der Verunsicherung. Insbesondere vorgestern Morgen (08.01.) habe der Raketenangriff des Iran auf zwei amerikanische Militärstützpunkte im Irak für Nervosität gesorgt. Nachdem jedoch klar geworden sei, dass dies offensichtlich eine Aktion gewesen sei, mit der die iranische Regierung lediglich ihr Gesicht habe wahren wollen, eine weitere Eskalation aber zu vermeiden gesucht habe, hätten die Märkte wieder auf Risk-on geschaltet. Dieser Trend sei noch verstärkt worden, als US-Präsident Donald Trump angekündigt habe, auf weitere Militäraktionen zu verzichten. Entsprechend habe sich auch der Ölmarkt rasch wieder beruhigt und sei sogar deutlich unter das Niveau von vor dem US-Angriff gefallen. ...

