Guten Morgen,jetzt wird es spannend! Nachdem die Börsen das ganze Thema Iran dank der Besonnenheit sowohl Trumps als auch Irans zum Anlass genommen haben, das Ganze vom Tisch zu wischen, steht nach der Wall Street nun auch der DAX vor der Aufgabe, den Rekord von 2018 zu brechen. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass dies noch heute gelingen wird.Damit ist aber auch das Thema "Korrektur" zum zweiten Mal in Folge verschoben. Natürlich freuen auch wir uns über steigende Kurse, aber wohler wäre uns, wenn die Märkte eine technische Pause einlegen würden. Nur fehlt dafür der Anlass, und solange das der Fall ist, und die Rahmenbedingungen unverändert bleiben, werden die Kurse wohl weiter zulegen. Was uns an diesem Szenario missfällt, ist die allgemeine Sorglosigkeit, die sich in Folge dessen breit machen wird. Denn mangels Anlagealternativen sind und bleiben Aktien unverändert die einzige kreative Möglichkeit, auch in diesem Jahrzehnt Geld anzulegen. Bleibt zu hoffen und abzuwarten, dass die Märkte nicht in eine Phase der Euphorie laufen, denn dann droht, wie immer, am Ende eine schmerzhafte Ernüchterung. Wir werden dies zu beobachten wissen.

