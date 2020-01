Die mediale Aufmerksamkeit für Bitcoin kommt langsam wieder in Schwung. Extra eingerichtete Websites zählen die Zeit bis zur nächsten Halbierung der Belohnung für die Erstellung ("Mining") eines Bitcoins herunter. Diese erfolgt am 13. Mai 2020. Der Bitcoin muss dadurch nicht zwangsläufig im Preis steigen. Aber: Der Preis zog nach den bisherigen beiden Halbierungen, die am 28.11.2012 und am 9.7.2016 stattfanden, jeweils kräftig an, und zwar um mindestens eine 10er-Potenz innerhalb der folgenden 12 ...

