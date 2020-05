Der Bitcoin hat sich in der Vorwoche mit einem kräftigen Kurssprung zurückgemeldet. Innerhalb weniger Stunden hat er dabei über 20 Prozent zugelegt und bei 9.440 Dollar den höchsten Stand seit Ausbruch der Corona-Turbulenzen an den Märkten markiert. Zwar musste er einen Teil der Gewinne seitdem wieder abgeben, die Lage bleibt aber aussichtsreich. Hauptgrund dafür - sowie den Kurssprung in der Vorwoche - ist das bevorstehende "Halving", das voraussichtlich am 12. Mai stattfinden wird. Dabei halbiert ...

