Dieser No-Name-Konzern mit Top-Marken ist ein echter Wall Street-Highflyer

Wer auf der Suche ist nach einer besonders aussichtsreichen Aktie aus dem Handels- und Konsumbereich, sollte sich einmal den Titel VF Corporation (VFC) (WKN: 857621 / ISIN: US9182041080) näher ansehen. Obwohl der US-Konzern hierzulande vielen Anlegern eher unbekannt sein dürfte, handelt es sich um einen der Weltmarktführer der Branche.

Viele starke Marken

Nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auch in vielen anderen Ländern der Welt sind sie stark vertreten: Eastpak, The North Face, Timberland, Altra Red Kap, Icebreaker oder Vans. Hinter diesen und weiteren bei Kunden sehr beliebten Outdoor-, Sport- Arbeitsbekleidungs- und Freizeitmarken verbirgt sich VFC, ein US-Konzern, dessen Wurzeln bis in das Jahr 1899 zurückreichen und der zu den weltweit führenden Anbietern im Bekleidungsbereich gehört.

VF Corporation verfügt über ein enorm breites Portfolio an bekannten Marken, die sich selbst in schwächeren Konjunkturphasen sehr gut verkaufen. Kein Wunder also, dass der in North Carolina ansässige Konzern die Umsätze und Gewinne in den zurückliegenden Jahrzehnten kontinuierlich steigern konnte.

Starkes Wachstum

Auch die jüngsten Zahlen für das erste Geschäftshalbjahr 2019/2020 (per Ende September 2019) sind wieder einmal stark ausgefallen. Der Umsatz erhöhte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 6 Prozent auf 5,7 Mrd. US-Dollar, und beim Nettogewinn wurde ein Plus von 5 Prozent verzeichnet (698 Mio. US-Dollar).

