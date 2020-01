Berlin (www.anleihencheck.de) - Volatilität sollte 2020 zurückkommen - titelten wir in der Jahresschlussausgabe 2019 von Finanzmarkt aktuell, so Jens Herdack, CEFA, CIIA bei der Weberbank.Als Auslöser hätten die Analysten der Weberbank die US-Politik oder Notenbank-Aktivitäten vermutet. Dass sich diese Vermutung so schnell bewahrheiten würde, hätten auch die Analysten aber nicht erwartet. Ausgelöst durch die gezielte Tötung des iranischen Generals Qasem Soleimani im Auftrag der US-Regierung, habe erneut die Angst das Börsengeschehen der ersten Handelswoche des Jahres dominiert und damit für eine auffällig große Schwankungsbreite vieler Kurse gesorgt. ...

