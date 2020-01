Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktien des US-Einzelhändlers Bed Bath & Beyond (ISIN: US0758961009, WKN: 884304, Ticker-Symbol: BBY, Nasdaq Ticker-Symbol: BBBY) knickten um 19,22% ein, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Die Einrichtungskette sei im dritten Geschäftsquartal in die Verlustzone gerutscht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...