Max Otte Vermögensbildungsfonds konnte mit einem Plus von 2,94 Prozent und bei einem NAV von 146,17 EUR schließen. Dies ist nach November ein erneutes Allzeithoch. Auch die Vergleichsindizes und -fonds konnten im Dezember größtenteils zulegen. Der DAX schloss um die Null herum mit 0,10 Prozent. Der MSCI World in Euro performte mit 1,06 Prozent, der SMI mit 1,18 Prozent und der Stoxx Europe 600 mit 2,06 Prozent. Erneut konnten wir die Vergleichsindizes hinter uns lassen. Dies gilt in gleicher Weise für unsere Peergroup an Vergleichsfonds... Lesen Sie HIER den kompletten Artikel von Max Otte