Die politischen Turbulenzen in Chile haben die weltweite Kupferförderung deutlich beeinflusst. Dies ist allerdings wenig überraschend, denn Chile fördert das meiste Kupfer weltweit. Im Jahr 2018 wurden insgesamt rund 5,8 Mio. Tonnen Kupfer in Chile gefördert. Es folgten Peru mit 2,4 Mio. Tonnen, China mit 1,6 Mio. Tonnen, die USA mit 1,2 Mio. Tonnen und die DR Kongo mit ebenfalls 1,2 Mio. Tonnen. 2018 belief sich die weltweite Produktion auf rund 21 Mio. Tonnen Kupfer, womit Chile 27,6 % des globalen Fördervolumens an Kupfer erbrachte.Weltweite KupfervorkommenUnd Chile ist nicht nur der weltgrößte Förderer, es besitzt mit 170 Mio. Tonnen auch die weltgrößten Vorkommen. Deutlich geringer sind die Vorkommen dagegen in Australien und Peru. Gewonnen wird Kupfer aus Erzen, Kies und Sanden. Teilweise kommt Kupfer auch in gediegener Form vor.

