ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Roche von 328 auf 350 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Pipeline des Schweizer Pharmakonzerns sei mehr als eine reine Absicherung gegen die erwartete Umsatzerosion durch Nachahmerpräparate von biotechnologisch hergestellten Arzneimitteln, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zwar sei es gut möglich, dass diese Biosimilars zusammen mit den Kosten der Spark-Übernahme das Wachstum im laufenden Jahr etwas ausbremsen. Dies sei aber eine rein vorübergehende Delle. Insgesamt könne er kaum Gründe sehen, warum die Aktien von Roche gegenüber den Papieren der Wettbewerber mit einem Abschlag gehandelt werden sollten./la/kro



