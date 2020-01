ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Engie von 15,50 auf 16,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Bewertung der Aktien lege weiterhin nahe, dass die Wachstumsstory des Versorgers immer noch nicht ausreichend im Kurs berücksichtigt sei, schrieb Analyst Aymeric Parodi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Engie dürfte zum Beispiel im Geschäft mit erneuerbaren Energien weiter zulegen./la/kro



ISIN: FR0010208488