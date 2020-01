ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für DWS vor Zahlen zum vierten Quartal von 37 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts der anziehenden Aktienmärkte erhöhte Analyst Michael Werner in einer am Freitag vorliegenden Sektorstudie seine Prognosen für das verwaltete Vermögen der europäischen Branchenunternehmen. Werner rechnete zudem nun mit einem etwas höheren Gewinn je Aktie der Vermögensverwalter im abgelaufenen Jahr./la/kro



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2020 / 15:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000DWS1007