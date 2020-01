Das letzte Jahr war für Anleger von Aurora Cannabis ein Desaster. Nach einem Kursrutsch von fast 70 Prozent notiert die Aktie nahe ihres Allzeittiefs. Ein Analyst glaubt, dass Investoren das Schlimmste noch bevorsteht.? Aurora Cannabis-Aktie schmiert am Freitag deutlich ab - Analyst vergibt Kursziel von einem Dollar - Liquiditätskrise nimmt kein Ende1,86 US-Dollar war die Aurora Cannabis-Aktie noch am Donnerstag an der NYSE wert. Dabei hatten Titel des kanadischen Cannabis-Konzerns ...

