LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Software AG vor Zahlen zum vierten Quartal von 33,50 auf 35,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst James Goodman wies in einer am Freitag vorliegenden Studie darauf hin, dass es das letzte Quartal vor dem Beginn der geplanten Umstellung auf ein Abo-Modell sei. Er geht davon aus, dass die Umstellung in Verbindung mit soliden Zahlen vom Markt positiv aufgefasst wird./ssc/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2020 / 17:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2020 / 05:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A2GS401