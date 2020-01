HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Varta auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Der Batteriespezialist dürfte auf kurze Sicht 300 neue Mitarbeiter einstellen, um die Kapazitäten für Lithiumionen-Batterien aufzustocken, schrieb Analystin Charlotte Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Damit solle die stark steigende Nachfrage in den einzelnen Absatzmärkten bedient werden./bek/edh



