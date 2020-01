Bonn (ots) - Ein Land voller Konflikte und Machtkämpfe: Libyen. Seit dem Arabischen Frühling kommt das Land in Nordafrika nicht zur Ruhe. Geflüchtete sitzen in Lagern fest, versuchen, sich über das Mittelmeer nach Europa zu retten. Der Premierminister verliert zunehmend an Macht - und der politischer Druck aus dem Ausland nimmt zu. Die Türkei, Russland, europäische Länder sowie die Vereinigten Staaten - sie alle verfolgen ihre ganz eigenen Interessen in Libyen. Im phoenix plus "Pulverfass Libyen" analysiert Nahost-Experte Andreas Dittmann von der Universität Gießen die Gemengelage mit Moderatorin Mareike Bokern. Aus Kairo ist ARD-Korrespondent Daniel Hechler zugeschaltet und vermittelt Eindrücke von vor Ort.



