In den vergangenen Tagen stuften einige Investmentbanken Glencore (JE00B4T3BW64) in der Peergroup Basismetalle nach oben.Der Aktienkurs des Unternehmens verarbeitet derzeit immer noch den starken Anstieg seit dem Zyklustief vom Januar 2016. Seither stieg der Kurs von 69,25 Pence bis zur Spitze im Januar 2018 auf 416,90 Pence und damit um 500 %!Seither hangelt sich der Aktienkurs von Unterstützung zu Unterstützung und sucht seinen finalen Boden. Eine klassische Vermutung ist, dass dieser in der Nähe des 61,8 %-Fibonacci-Retracements liegt. Dieses liegt bei 201,75 Pence, der aktuelle Kurs bei 239,50 Pence.

Den vollständigen Artikel lesen ...