Wien (www.fondscheck.de) - Der US-Fondsanbieter Vanguard will in Großbritannien Retailkunden in Finanzfragen beraten, so die Experten von "FONDS professionell".Damit dringe der Asset-Management-Riese in das Direktgeschäft mit Endkunden vor. Die Lizenz zur Anlageberatung habe die Gesellschaft bereits erhalten, würden mehrere britische Medien übereinstimmend berichten. Mit diesem Schritt könnte der Riese den Markt für Finanzberatung auf der Insel aufmischen. Vanguard habe mit seinen günstigen Fonds bereits das Asset-Management-Feld umgekrempelt. ...

